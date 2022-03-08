США забороняють весь імпорт російської нафти, газу та енергії, - Байден
Про це у своєму виступі заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
"Ми забороняємо весь імпорт російської нафти, газу та енергії. Це означає, що російська нафта більше не буде прийматися у портах США", - наголосив Байден.
США вели переговори з цього питання з союзниками в Європі, які значно більшою мірою, ніж США, залежать від постачання російської нафти. Два поінформовані джерела повідомили у понеділок, що США готові запровадити заборону на імпорт російської нафти.
"Білий дім також координує це питання з лідерами Конгресу, які працюють над прискореним ухваленням закону, який забороняє імпорт нафти з Росії, і це спонукає адміністрацію Байдена працювати у прискореному режимі", повідомило джерело на умовах анонімності.
Сенатор Кріс Кунс заявив в інтерв'ю телеканалу CNN, що адміністрація Байдена координує свої дії з європейськими союзниками і "хоче переконатися, що ми підготували ґрунт для ефективного запровадження заборони на імпорт російських енергоносіїв".
Ми побачимо підвищення цін на газ тут, у Сполучених Штатах. У Європі буде різке підвищення цін. Це ціна відстоювання свободи та підтримки українського народу, і нам за це доведеться платити", - наголосив сенатор Кунс.
За даними Управління енергетичної інформації (EIA), у 2021 році Сполучені Штати імпортували з Росії в середньому близько 20,4 млн. барелів нафти і нафтопродуктів на місяць, що становить близько 8% імпорту рідкого палива в США.