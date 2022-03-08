Російська ракета влучила у стадіон школи на Дніпропетровщині, жертв немає
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Дніпропетровщина, Васильківський район, село Григорівка - влучання ворожої ракети у шкільний стадіон... Поруч у школі вибило вікна і двері. В навчальному закладі на той момент перебувало більш як три десятки біженців з Волновахи", - йдеться у дописі.
Лукашук зауважив, що жертв немає, людей перевезли до іншого місця, вони мають їжу і забезпечені всім необхідним. За його словами, ракета прилетіла з боку Пологів, що на Запоріжжі.
Як повідомлялося, 24 лютого президент путін оголосив про початок вторгнення до України. Російські війська одночасно перетнули українські кордони з півночі, сходу та з Криму. Вони руйнують міста, вбивають мирне населення, обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети влучають в житлові будинки.
В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.