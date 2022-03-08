Російські загарбники вивели з ладу 61 лікарню в Україні

Через дії російських загарбників виведено з ладу 61 лікарню в Україні.

Про це в телеефірі заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Через дії російського агресора уже виведено з ладу 61 лікарню. Не скажу що зараз всі ці лікарні не працюють, оскільки ми паралельно з тим, як їх виводять, завдяки активній роботі комунальних служб ДСНС, які допомагають медикам, також самим медпрацівникам, лікарні не зупиняються, продовжують працювати. Однак є лікарні, в яких пошкоджені вікна, які були обстріляні, як у Волновасі, де приймальне відділення, яке було відкрите в цьому році, знищено вщент. Наскільки розумію, терористів дратує та якість медичних закладів, до якої ми їх приводимо за останні два роки", - сказав Ляшко.

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За його словами, під час обстрілів знищується новітнє медобладнання, поставлене за останні два роки.

Глава МОЗ нагадав, що дії загарбників є порушенням Женевської конвенції, згідно з якою під час військових дій заборонено обстрілювати заклади охорони здоров'я.

Водночас, за словами Ляшка, зараз утруднена поставка ліків на окуповані території, оскільки російські терористи не пропускають гуманітарні вантажі і обстрілюють їх. Зокрема, зараз неможливо доставити медикаменти до Маріуполя.

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Міністр наголосив, що Україна інформує ВООЗ щодо кожного факту порушення окупантами Женевської конвенції та недопуску гуманітарних конвоїв.

"Там, де у нас є доступ, де ми можемо приїхати, у нас проблем з лікарськими препаратами, медичними виробами немає. У нас ідуть централізовані закупівлі, централізовані поставки, допомагають країни-партнери, які надають лікарські засоби у вигляді гуманітарної допомоги", - повідомив Ляшко.

Він додав, що там, де це можливо, тяжкохворих вивозять із зон бойових дій у західні регіони, де організовані пункти, які забезпечують лікування зокрема, онкохворих, пацієнтів, які потребують діалізу. У МОЗ створена комісія, яка опрацьовує кожен такий випадок, і у разі неможливості надання такої меддопомоги в Україні пацієнтів, передусім дітей, перенаправляють в інші країни для лікування.