ООН спростувала заяви про заборону називати дії РФ в Україні війною

В ООН спростували інформацію про те, що нібито заборонили своїм співробітникам називати дії Росії в Україні "війною" чи "вторгненням". Раніше про це заявили іноземні ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ООН Стефана Дюжарріка, якого цитує The Guardian.

"ООН заперечує, що її співробітникам було наказано не використати слова "війна" чи "вторгнення" щодо ситуації в Україні, - заявив Дюжаррік.

Своєю чергою він пригадав нещодавній пост у Twitter заступника генерального секретаря ООН Розмарі ДіКарло, в якому містився коментар "ця війна безглузда".

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"Майже два тижні тому до болю ясно, що найбільше постраждали після вторгнення Росії в Україну мирні жителі - убиті, поранені, переміщені. Ця війна безглузда. Ми готові підтримати всі добросовісні зусилля на переговорах щодо припинення кровопролиття", - написала раніше ДіКарло.

Речник ООН також зазначив, що співробітників Організації просять оформляти будь-які повідомлення щодо України, а також з інших політичних питань таким чином, щоб це відповідало позиції Організації та заявам генерального секретаря.

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Проте він не виключив що подібного роду листи про заборону міг надіслати керівник якоїсь частини ООН, але про такі випадки йому наразі не відомо.