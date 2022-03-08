Українські воїни знищили більшу частину російської десантно-штурмової групи, що планувала атакувати Харків, решта - втекли до РФ, - Синєгубов

Збройні сили України міцно тримають оборону Харкова, ворожі сили не роблять спроб активного наступу, за винятком окремих обстрілів околиць міста.

Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Як повідомляє Штаб оборони Харкова, сухопутна частина міста повністю контролюється Збройними силами України. Угруповань регулярних ворожих військ у місті немає, диверсійно-розвідувальних груп також немає", - написав Синєгубов.

За його словами, окремих диверсантів швидко виявляють та ліквідують. Так, 8 березня о 7:00 було затримано жінку-розвідницю, яка збирала дані про військові об'єкти.

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Синєгубов повідомив також про невдачу, якої зазнали росіяни у Вовчанському районі області.

"Російський противник на трьох гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу. 120 осіб хотіли рухатися на місто Харків. Але наші тероборонівці та підрозділи сухопутних військ ЗСУ знищили більшу частину десанту прямо на місці. Решта - втекла на територію Бєлгородської області Російської Федерації", - написав Синєгубов.

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"Не розслабляємося і не втрачаємо готовності до подальшої оборони! Українські бійці – непереможні", - підсумував голова ОВА.