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Мільйон доларів за літак, пів мільйона за вертоліт та громадянство вільної країни, - Укроборонпром оголосив спокусливі умови для російських льотчиків

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Мільйон доларів за літак, пів мільйона за вертоліт та громадянство вільної країни, - Укроборонпром оголосив спокусливі умови для російських льотчиків
Державний концерн "Укроборонпром" оголосив величезні премії для російських пілотів, які угонять свої літальні апарати.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці концерну.

"За рішенням генерального директора Юрія Гусєва ДК "Укроборонпром" готовий виплатити премії за викрадену бойову авіаційну техніку окупантів!

1 000 000 долларів США — за викрадений чи трофейний боєздатний літак.

500 000 долларів США — за захоплений військовий гелікоптер у робочому стані.

Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо видачу громадянства вільної країни!" - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість пілотів відмовляються бомбити Україну, РФ залучає курсантів, – Геращенко

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Топ коментарі

  • Aleksey NotBad
    Нам самолёты нужны
  • Онотоле Онотольевич
    Это как в Одессе, прилетел десант орков захватывать Одессу, высадились, а потом поумирали.
    -что они хотели этим сказать?
  • Aleksey NotBad
    Тут сарафанное радио принесло что в Прилуках много русни седня поехало на концерт к кабзону
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