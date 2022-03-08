Президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити 12 млрд доларів для допомоги Україні.

Про це 8 березня американський лідер сказав під час свого звернення, передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

"Ціна російської агресії є великою. Але очевидно, що Україна не поступиться. Якщо ми не будемо протистояти нападам Путіна зараз, то ситуація стане лише гіршою. Ми мусимо підтримати український народ. Я закликаю Конгрес ухвалити пакет на 12 мільярдів доларів на підтримку України. І щоби було очевидно, що ніхто не дозволить Путіну просто забрати те, що він хоче. Ми будемо продовжувати надавати гуманітарну, безпекову допомогу. Ми будемо боротися проти тиранії. Люди всюди виступають на захист свободи. Війна Путіна проти України призведе до послаблення Росії, світ стане міцнішим, сильнішим", - сказав президент США.

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