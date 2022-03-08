Українські сили опору на Херсонщині зі "Stinger" збили російський літак. ВIДЕО

Українські сили опору на тимчасово окупованій території зі "Stinger" збили російський літак в районі Білозерки на Херсонщині.

Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко в Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці, наші сили опору на тимчасово окупованій території зі "Stinger" збили фашистський літак на Білозерці. Один пілот точно живий залишився – катапультувався. А жаль … Уламки потрапляли на Кізомис. Ніде фашистські тварюки ви не почуватиметеся спокійно!" - йдеться у описі відео.

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