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Українські сили опору на Херсонщині зі "Stinger" збили російський літак. ВIДЕО

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Українські сили опору на тимчасово окупованій території зі "Stinger" збили російський літак в районі Білозерки на Херсонщині.

Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко в Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці, наші сили опору на тимчасово окупованій території зі "Stinger" збили фашистський літак на Білозерці. Один пілот точно живий залишився – катапультувався. А жаль … Уламки потрапляли на Кізомис. Ніде фашистські тварюки ви не почуватиметеся спокійно!" - йдеться у описі відео.

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Топ коментарі

  • Evgeniy Suhoteplyy
    там вроде сразу один покойничек, хорошие парашюты. Слава Украине.
  • V Vv 00263b4f
    Звісно, що добрый парашут! Ще ніхто на нього не жалівся.
  • Andy Fisher 67a9edc7
    это очередной кацапский "аналоговнет" - он открывается автоматически... от удара об землю
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