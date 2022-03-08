Велика Британія слідом за США відмовилася від російської нафти
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Уряд Сполученого Королівства приєднався до США в питанні відмови від російських енергоносіїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Британці мають намір повністю відмовитися від імпорту російської нафти до кінця 2022 року. Перехідний період дозволить ринку заповнити продукт із РФ, на який припадає 8 % загального імпорту нафти.
Більша частка російських енергоносіїв на ринку дизельного палива. Орієнтовно 18 % британських потреб у продукті забезпечувалися паливом із Росії.