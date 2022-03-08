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Вже чотири європейські країни розпочали розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, - Венедіктова

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Вже чотири європейські країни розпочали розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, - Венедіктова
Литва, Польща, Естонія та Німеччина розпочали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже чотири європейські країни розпочали розслідування воєнних злочинів Росії. Дякую Литві, Польщі, Естонії та Німеччині", - написала вона.

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Венедіктова зауважила, що світова коаліція заради справедливості росте щодня. "Разом переможемо і на юридичному фронті", - наголосила генпрокурор.

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Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
    Вы войну закончите, а потом расследуйте. Где реальная помощь?
  • Y.M. Z.
    Зверніть увагу, що від українських перемовників (та й від Президента) жодного слова про те, що "ми вчергове їдемо говорити з міжнародними воєнними злочинцями, на яких чекає відповідний суд". Також жодного слова про те, що Україна підписуватиме будь-які угоди лише з наступним, демократично обраним урядом раші.
  • 133133
    и за изъятие прокуратурой клистронов перед войной тоже надо кому-то ответить
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