Вже чотири європейські країни розпочали розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, - Венедіктова

Литва, Польща, Естонія та Німеччина розпочали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже чотири європейські країни розпочали розслідування воєнних злочинів Росії. Дякую Литві, Польщі, Естонії та Німеччині", - написала вона.

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Венедіктова зауважила, що світова коаліція заради справедливості росте щодня. "Разом переможемо і на юридичному фронті", - наголосила генпрокурор.