Вже чотири європейські країни розпочали розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, - Венедіктова
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Литва, Польща, Естонія та Німеччина розпочали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.
Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже чотири європейські країни розпочали розслідування воєнних злочинів Росії. Дякую Литві, Польщі, Естонії та Німеччині", - написала вона.
Венедіктова зауважила, що світова коаліція заради справедливості росте щодня. "Разом переможемо і на юридичному фронті", - наголосила генпрокурор.