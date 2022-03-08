Міноборони РФ забороняє військовим розривати контракти і закидає на Київ "вагнерівців"
Про це йдеться у зведенні на 18:00 українського Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За наявною інформацією, з метою поповнення втрат, противник здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів. Також, з метою припинення відтоку особового складу, військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розривання контрактів на проходження військової служби", - зазначили в Міноборони.
"З метою посилення угруповання військ на напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер")", - йдеться в повідомленні.
В Міноборони вказали, що в порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують утримувати цивільне населення в якості заручників, пошкоджують цивільні будинки, грабують місцевих жителів, здійснюють диверсії на об’єктах цивільної інфраструктури, розміщують озброєння і військову техніку в густонаселених кварталах населених пунктів, викрадають автомобільну техніку та ведуть бойові дії у цивільному одязі.
Станом на цей час противник значно знизив темпи просування, "його особовий склад деморалізований".