Міноборони РФ забороняє військовим розривати контракти і закидає на Київ "вагнерівців"

Російське Міноборони заборонило бійцям розривати контракти і планує перекинути на київський напрямок до тисячі бойовиків із приватної військової компанії "Ліга", колишня ПВК "Вагнер".

Про це йдеться у зведенні на 18:00 українського Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, з метою поповнення втрат, противник здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів. Також, з метою припинення відтоку особового складу, військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розривання контрактів на проходження військової служби", - зазначили в Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала на Житомирщині майора-зрадника, який втік з країни у 2014, а тепер повернувся. ВІДЕО

"З метою посилення угруповання військ на напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер")", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бериславі і Нижніх Сірогозах на Херсонщині жителі протестували проти російської окупації. ФОТО

В Міноборони вказали, що в порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують утримувати цивільне населення в якості заручників, пошкоджують цивільні будинки, грабують місцевих жителів, здійснюють диверсії на об’єктах цивільної інфраструктури, розміщують озброєння і військову техніку в густонаселених кварталах населених пунктів, викрадають автомобільну техніку та ведуть бойові дії у цивільному одязі.

Станом на цей час противник значно знизив темпи просування, "його особовий склад деморалізований".