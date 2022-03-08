Зеленський британському парламенту: "За 13 днів російського вторгнення було вбито 50 дітей. 50 великих мучеників"
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За 13 днів вторгнення російської федерації в Україну вбито 50 дітей.
Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до парламенту Великої Британії, повідомляє кореспондент Укрінформу, повідомяє Цензор.НЕТ.
"За 13 днів російського вторгнення було вбито 50 дітей. 50 великих мучеників. Це страшно. Порожнеча. Замість 50 всесвітів, які могли б жити, а вони їх забрали. Просто забрали", – сказав глава Української держави.
Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська тринадцятий день обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети влучають у житлові будинки. В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.