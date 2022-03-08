З 9 березня з Ізмаїлу до Румунії курсуватимуть безкоштовні евакуаційні річкові рейси через Дунай, – Мінінфраструктури
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Відзавтра з порту Ізмаїл до порту Тульча (Румунія) почнуть курсувати безкоштовні евакуаційні рейси.
Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.
"Скористатися евакуаційним рейсом зможуть жінки, діти, а також чоловіки віком від 60 років, які бажають потрапити до Румунії", - написало МІУ у телеграм.
За даними міністерства, відправлення відбуватиметься від причалів морського вокзалу Ізмаїлу.
Рейси відправлятимуться з Ізмаїла двічі на день: о 08-00 (прибуття до Тульчі о 10-30) та о 14-00 (прибуття до Тульчі о 15-30).