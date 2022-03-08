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Рашисти у Бердянську розкидають листівки про референдум для "об’єднання" України і Росії

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Рашисти у Бердянську розкидають листівки про референдум для "об’єднання" України і Росії
Окупанти в Бердянську розповсюджують серед мирного населення листівки, в яких йдеться про необхідність приєднання України до складу Російської Федерації.

Про це повідомили у прес-службі Запорізької ОВА з посиланням на СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В текстах зазначених листівок йдеться про нібито боротьбу військ РФ проти національних угруповань, зокрема полку "Азов". Вони говорять про необхідність денацифікації України та дискредитують ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

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Листочки А4 стверджують, що саме Збройні сили України завдавали артилерійських ударів по мирному населенню міста 28 лютого.

"Знаємо, що ви розумні та все розумієте, але СБУ просить жителів Бердянська та всієї України НЕ ВІРИТИ у поширення цієї інформації та довіряти лише офіційним джерелам!  Ворог втрачає свої сили та позиції та намагається посіяти паніку! Продовжуємо довіряти ЗСУ!", - наголошується в повідомленні.

Топ коментарі

  • Вячеслав Галушка 16a6f560
    Слишком толсто. Походу даже спецслужбы мордора не понимают, где они находятся.
  • Мобильный крематорий
    Запихнуть эти листовки кацапским фашистским свиньям в глотки. Люди, если вы не работаете в спецорганизациях - даже не читайте это дерьмо. Не делайте себе нервы.
  • Юрій Крапивко
    у советских еще военных была поговорка: а можно сразу давать в рулонах и без букв
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