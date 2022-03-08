Російські окупанти взяли в заручники британських журналістів під Києвом, - Резніков

Російські окупанти взяли у заручники журналістів із Великої Британії під Києвом.

Про це у своєму відеозверненні заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українськi Новини.

"Окупанти тримають у заручниках журналістів: зараз відомо про громадян Великої Британії у селищі Стоянка-2. Обстріляли групу та поранили ще одного журналіста – громадянина Великої Британії", - повідомив міністр.

Також, за його словами, журналіста, громадянина Швейцарії було обстріляно і пограбовано окупантами в Миколаївській області.

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