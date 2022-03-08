Ferrari призупиняє виробництво авто для Росії та надасть 1 мільйон євро допомоги Україні

Італійський виробник автомобілів Ferrari призупиняє виробництво автомобілів для російського ринку та надасть 1 млн євро допомоги українцям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це інформує офіційний сайт компанії.

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"Враховуючи ситуацію, що триває, Ferrari прийняла рішення призупинити виробництво автомобілів для російського ринку до подальшого повідомлення. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і завжди поважатимемо всі правила, норми та санкції", - йдеться в заяві компанії.

Генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья наголосив, що Ferrari стоїть поруч з усіма в Україні, хто постраждав від гуманітарної кризи.

"Ferrari пожертвує мільйон євро на підтримку нужденних українців. Кошти будуть спрямовані через регіон Емілія-Романья, який співпрацює з Червоним Хрестом та УВКБ ООН, фінансуватиме міжнародні гуманітарні проєкти на підтримку України, а також місцеві ініціативи, спрямовані на прийом біженців в італійському регіоні.

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Нагадаємо, японський автовиробник Nissan планує зупинити виробництво на своєму заводі в Росії через логістичні проблеми. Найбільші автовиробники, такі як Toyota, Mercedes-Benz Group, Ford і BMW, зупинили виробництво в РФ на тлі санкцій Заходу, що послідували за вторгненням в Україну.