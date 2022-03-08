Новини • Війна

Використаємо всі можливі методи, щоб гарантувати провал вторгнення Путіна до України, - Джонсон

19 78847
Використаємо всі можливі методи, щоб гарантувати провал вторгнення Путіна до України, - Джонсон
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що використовуватиме всі можливі методи, щоб гарантувати провал вторгнення Путіна в Україну.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніколи раніше за багатовікову парламентську історію Палата громад не заслуховувала таке звернення, як звернення президента Зеленського сьогодні. Ми використовуватимемо всі можливі методи, скільки б часу не знадобилося, щоб гарантувати, щоб путінське вторгнення провалилося і Україна знову стала вільною", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: "Якщо потрібно, ми зробимо більше". Джонсон, Трюдо та Рютте виступили з підтримкою України. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Иллария Соняшникова
    Джонсон - наш человек, и прическа у него классная.
  • Анатолик
  • ьля
    пощастило нам з прем'єром британії
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини