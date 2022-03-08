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Міносвіти пропонує повністю скасувати ЗНО і ДПА через воєнний стан

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Міносвіти пропонує повністю скасувати ЗНО і ДПА через воєнний стан
В Міністерстві освіти виступили з пропозицією скасувати цього року всі рівні вступних випробувань через воєнний стан в Україні.

Таку заяву зробив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інфоормує Цензор.НЕТ.

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Чиновник пише, що нинішнє положення змушує одноразово змінити алгоритми щодо державної підсумкової атестації для учнів 11 класу та вступу до закладів вищої освіти України у 2022 році.

"Пропонуємо скасувати складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг в 2022 році виключно!" - говориться в заяві.

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За його словами, це необхідно, в першу чергу, заради безпеки, а також для того, щоб зберегти студентський контингент, національний інтелектуальний потенціал, стимулювати до навчання в Україні, навіть у такий скрутний для нашої країни та суспільства час.

Топ коментарі

  • Cвітлана Хорішко b7c90c64
    На даний час рішення правильне
  • Наталія Григорук
    Ну правильно. Хай здібні діти, які готувалися, пролітають від державних місць, хай знову розцвітає корупція. Це просто якесь демографічне мародество, дітям доведеться їхати поступати на захід, щоб отримати справедливе оцінювання і ставлення. Цікаво, яким "менш стресовим" механізмом замінять ЗНО - у кого конверт товщий, як це було раніше? Мало того, що Росія все руйнує, до її діяльності додають ще й органи української влади - всюди виникає непевність. Та просто тоді зарахуйте до ВНЗ по списках, затверджених у МОНі, а хто готувався - Україні здібні діти не потрібні? А їх стрес від несправедливості хтось враховує? Бачу, що, окрім тих, хто втікатиме від війни, буде багато молоді, хто втікатиме від нової "справедливості".
  • Наталія Григорук
    Діти готувалися самостійно, не зважаючи на корону та інеше. Але при такому підході - так, поступить "найтупіше покоління в історії". Скасування єдиного доречного механізму вступу без уявлення, чим його замінити - явно спроба видавити із України здібних дітей і повернути вступ до ВНЗ на корупційні рейки. А який "не стресовий" механізм вступу вигадає МОН? За списками, спущеними зверху? За конвертами? Якщо знання не потрібні для вступу, якщо вступники не зобовязані здавати ЗНО - то що буде критерієм для зарахування, особливо на держмісця? Так, наче нам війни було мало для руйнування державного механізму.
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