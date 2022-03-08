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Укрпошта обирає найкращу марку з посланням "Русский военный корабль, иди нах#й!"

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Укрпошта обирає найкращу марку з посланням "Русский военный корабль, иди нах#й!"
"Укрпошта" оголосила конкурс на найкращу марку зі словами "Русский военный корабль, иди нах#й!".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторнці "Укрпошти" у Facebook.

"Ми отримали майже 500 листів з ідеями для поштових марок! Обіцяли дати на голосування усі роботи, проте не очікували, що охочих взяти участь у конкурсі буде настільки багато, що він вийде за межі України. Тож вирішили зібрати 20 найкращих з філателістичної точки зору ескізів, з яких ви маєте обрати той один, який ми надрукуємо.

З цією маркою ви зможете надсилати листи та листівки навіть за кордон. І найголовніше, у них буде зашите послання, яке ви вже добре знаєте: "Русский военный корабль, иди на#уй!" Тепер його побачить увесь світ!" - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Автором легендарного вислову "Русский военный корабль - иди нах#й" є український воїн з Черкащини Роман Грибов. ФОТО

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Топ коментарі

  • Привет
    Надо будет еще гривну выпустить с такой надписью...на юбилей нашей Победы..
  • Перехватчик
    Pol Norman


    @PolNorman1

    ·
    7 мар.



    Украинские солдаты призывают Кадырова, который по его словам, один "испугал и разогнал 1500 муджахидов в Чечне", приехать в Украину а не гнать понты устраивая дешевые спектакли на ТВ и посылая на убой путинских собак
  • Garry Dron 6973c752
    Нащі вояки на острові Зміїний прославили Україну навіки.
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