Укрпошта обирає найкращу марку з посланням "Русский военный корабль, иди нах#й!"
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"Укрпошта" оголосила конкурс на найкращу марку зі словами "Русский военный корабль, иди нах#й!".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторнці "Укрпошти" у Facebook.
"Ми отримали майже 500 листів з ідеями для поштових марок! Обіцяли дати на голосування усі роботи, проте не очікували, що охочих взяти участь у конкурсі буде настільки багато, що він вийде за межі України. Тож вирішили зібрати 20 найкращих з філателістичної точки зору ескізів, з яких ви маєте обрати той один, який ми надрукуємо.
З цією маркою ви зможете надсилати листи та листівки навіть за кордон. І найголовніше, у них буде зашите послання, яке ви вже добре знаєте: "Русский военный корабль, иди на#уй!" Тепер його побачить увесь світ!" - йдеться в повідомленні.