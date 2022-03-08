OECР зупинила участь Росії і Білорусі у всіх своїх органах

Рада Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР, відома за англійською назвою OECD) ухвалила рішення негайно призупинити участь Росії та Білорусі у всіх своїх органах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву організації.

Члени OECР також доручили Генеральному секретарю розробити пропозиції щодо подальшого посилення підтримки демократично обраного уряду України, у тому числі щодо підтримки відновлення та реконструкції.

Організація економічного співробітництва та розвитку об’єднує 38 розвинених держав, переважно з високим рівнем добробуту, для координації спільної політики. Вимогою до держав-членів є дотримання принципів ринкової економіки та демократичного плюралізму.

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Росія здавна прагнула увійти до цього елітного світового клубу. Однак через війну в Україні організація вирішила припинити відносини з державою-агресором та завершила переговори про можливість вступу РФ.

Процес переговорів був заморожений з 2014 року, але організація декларувала принципову готовність його поновити у разі кроків з боку РФ.

Крім того, Рада ОЕСР вирішила закрити свій офіс у Москві і відкликати усі запрошення до Росії на міністерські зустрічі.

Також ОЕСР не починатиме нових проєктів з РФ та здійснить кроки для припинення вже розпочатих.