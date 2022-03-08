Тиск на Росію має посилитися, а обороноздатність України зміцнитися, - Кулеба в розмові з Бербок
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС ФРН Анналеною Бербок.
Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Поговорив з Анналеною Бербок про способи захисту мирного населення України від військових злочинів Росії, забезпечення гуманітарних коридорів. Тиск на Росію має ще більше посилитися, обороноздатність України зміцнитися. Членство України в ЄС зміцнить ЄС та надихне героїчний український народ", - йдеться в повідомленні.