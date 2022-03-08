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Частину екіпажу патрульного катера "Слов’янськ" вдалося врятувати, - ВМС

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Частину екіпажу патрульного катера "Слов’янськ" вдалося врятувати, - ВМС
Частину екіпажу патрульного катера "Слов’янськ", який затонув після повітряної атаки російських військових, вдалося врятувати.

Про це у Фейсбуці повідомляє командування ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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"Під час виконання чергового бойового завдання корабель був атакований з повітря. В ході бою дістав бойове пошкодження та затонув. Екіпаж відважно чинив спротив до останнього. В ході пошуково-рятувальної операції... частину екіпажу вдалося врятувати. На жаль, не всіх, решта екіпажу зникла безвісти", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, 3 березня на Одещині внаслідок ракетного удару російських військ затонув патрульний катер.

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Топ коментарі

  • Garry Dron 6973c752
    Слава полеглим Героям України
  • Roman Tripalyk
    так бикова якраз мочканули добряче !!!
  • Гыг с Вами
    а чего его мочить он и так полностью мокрый и лежит на дне
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