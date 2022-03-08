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Міцна російська армія виявилася такою лише на парадах, військовий потенціал РФ майже вичерпано, - Центр протидії дезінформації

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Міцна російська армія виявилася такою лише на парадах, військовий потенціал РФ майже вичерпано, - Центр протидії дезінформації
РФ використовує проти України свої останні військові резерви.

Про це у Facebook повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, передає Цензор.НЕТ.

"Путінська армія практично повністю вичерпала свій потенціал. Це відчувається не лише в масовій мобілізації у Росії, а й в нестачі військової техніки та боєприпасів. Фото та відео з пересування російських військ на територію України яскраво демонструють, що замість розпіареної сучасної бронетехніки, солдатів перевозять звичайними автомобілями, мабуть, вилученими у підприємств та фермерських господарств", - йдеться в повідомленні.

В РНБО зазначили, що міцна російська армія виявилася такою лише на парадах, а в реальних бойових умовах її не вистачило навіть на два тижні.

"Останні кілька днів фіксується відносне зниження інтенсивності обстрілів українських позицій оперативно-тактичними ракетами 9М723. Схоже, ракети для обстрілів України зараз збирають з усієї Росії. РФ використовує проти України свої останні військові резерви", - додали в Центрі протидії дезінформації.

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Топ коментарі

  • Шимус
  • Wxox Gxox
    3 марта 2022 г. на 2м конгрессе рабочего класса Н. Мадуро приятно заявил:
    - венесуэльская нация снова станет нефтяной державой;
    - мы нефтяная страна, которая может быстро нарастить добычу;
    - сейчас у нас объем собственной добычи нефти - 1 млн барр/сутки, но мы готовы - достичь добычи 2х млн барр/сутки нефти, а с помощью партнеров - 3 млн барр/сутки нефти за короткое время;
    - нефть Венесуэлы доступна для тех, кто хочет добывать, хочет ее покупать, является инвестором, который пришел из Азия, Европа, США;
    - Добро пожаловать! Из Южной Америки, Африки, откуда бы вы ни приехали;
    двери Венесуэлы открыты для инвестиций, добычи нефти, газа и обеспечения нефтегазовой стабильности всего мира, включая США;
    - Мы готовы продавать нефть и газ США, мы не должны политизировать сотрудничество, экономические вопросы не должны политизироваться.
  • Ksenia VB
    Завжди за перемогами російської армії стояли українці.
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