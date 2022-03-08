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Російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки України, - МВС

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Російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки України, - МВС
З російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, а згодом вони будуть працювати на відновлення української економіки.

Про це сьогодні повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час всеукраїнського телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що Україна буде чітко дотримуватися усіх норм міжнародного гуманітарного права.

"І саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню, завдає ракетно-бомбових ударів по помешканнях. І я вже не говорю про поводження з нашими військовослужбовцями", - сказав він.

Перший заступник очільника МВС зазначив, що Україна буде використовувати усі можливості, які дають Женевські конвенції щодо військовополонених.

"Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці тощо. Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України", - додав Єнін.

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Топ коментарі

  • Андрей Новодар 19ea7cea
    Цей скот нічого окрім як красти і вбивати не вміє.
  • Мобильный крематорий
    Будут своих дохлых сослуживцев в вагоны складывать, для начала. А там всякую черновую работу, типа таскания шпал и копания траншей.
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