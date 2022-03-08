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Армія Путіна може подвоїти зусилля, але українці продовжують опір, - директор ЦРУ Бернс

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Армія Путіна може подвоїти зусилля, але українці продовжують опір, - директор ЦРУ Бернс
У ЦРУ вважають, що армія Путіна може подвоїти зусилля в наступі в Україні, але український народ буде люто чинити опір.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Вільяма Бернса, сказані на брифінгу 8 березня.

"Я думаю, що наступні кілька тижнів будуть жахливими, в яких він (Путін - Ред.) подвоїть зусилля", - заявив Бернс.

Він додав, що можуть далі бути жертви серед цивільного населення в "міських боях", але українці будуть люто чинити опір.

"Єдине, в чому я абсолютно переконаний, і я думаю, що наші аналітики з Комітету з розвідки в цьому абсолютно переконані, це те, що українці продовжать люто і ефективно чинити опір", - додав директор ЦРУ.

Також він додав, що у багатьох відношеннях саме агресія Путіна починаючи з 2014 року в Криму створила сильне "почуття" української нації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Директор ЦРУ Бернс про можливість масштабного вторгнення РФ в Україну: Не варто недооцінювати апетит Путіна до ризику

Топ коментарі

  • Kucher
    Дякую, кеп.
    Щоб робити такі прогнози не потрібно бути директором ЦРУ.
  • Иван Дубков
    Это не те нытики, которые предвещали что Киев возьмут за день-два ?
  • Simeon Kukushkin 189be33b
    Мені така фраза сподобалась - "Треба так їбашити русню, щоб аж Талібан хрестився!"
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