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Ворог випустив три ракети по Борисполю, дві збили ППО - мер

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Ворог випустив три ракети по Борисполю, дві збили ППО - мер
Російські війська 8 березня випустили три ракети по Борисполю, дві з яких були збиті.

Про це повідомив міський голова Борисполя Володимир Борисенко у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Оперативна інформація. ДІйсно пролетіла над нами три ракети, дві з них було ліквідовано силами ППО, одна втрапила на територію військової частини", - розповів Борисенко.

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За словами мера, оголошення повітряної тривоги в місті не відбувалося, оскільки чітко зрозуміла траєкторія польоту

"Тому все нормально, ситуація контрольована", - запевнив Борисенко.

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Топ коментарі

  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Стало відомо з неофіційних жерел. Міністарство оборони України радить солдатам росії перед перетином кодону не здавати докумеи військовому начальству, а звернути їх в трубочку і сховати в анальний отвір. Така міра необхідна в зв*язку з ти,що червоний хрест невзмозі фізично обробити велику кількість тіл загиблих російської федерації. А також це буде гарантією виплати обітцяної компенсації урядом Росії.
  • MAKAROV ddf66d11
    Ракеты в никуда, и дураку понятно, что никто в своем уме на территории воинской части сейчас не будет размещать ни личный состав, ни технику.
  • Павел Северин bc9b18a5
    Та наші військові показали просто небачений професіоналізм й стали однією з найкращих армій світу! Мене аж переповнює гордість за наше ЗСУ. )))
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