Ворог випустив три ракети по Борисполю, дві збили ППО - мер
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Російські війська 8 березня випустили три ракети по Борисполю, дві з яких були збиті.
Про це повідомив міський голова Борисполя Володимир Борисенко у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Оперативна інформація. ДІйсно пролетіла над нами три ракети, дві з них було ліквідовано силами ППО, одна втрапила на територію військової частини", - розповів Борисенко.
За словами мера, оголошення повітряної тривоги в місті не відбувалося, оскільки чітко зрозуміла траєкторія польоту
"Тому все нормально, ситуація контрольована", - запевнив Борисенко.