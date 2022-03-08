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BBC відновлює роботу в Росії: "Ми розповімо цю важливу частину історії незалежно та неупереджено"

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BBC відновлює роботу в Росії: "Ми розповімо цю важливу частину історії незалежно та неупереджено"
Британська телерадіокорпорація BBC відновлює репортажі з Росії, призупинені раніше у зв'язку з ухваленням нового закону, який запроваджує кримінальну відповідальність за фейки про Збройні сили РФ.

Про це йдеться у повідомленні BBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розглянули наслідки нового законодавства поряд із гострою необхідністю вести репортажі з Росії. Після ретельного обговорення ми вирішили відновити репортажі з Росії англійською мовою сьогодні ввечері (у вівторок, 8 березня) після того, як вони тимчасово були припинені наприкінці минулого тижня", - зазначається у повідомленні.

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"Ми розповімо цю важливу частину історії незалежно та неупереджено, дотримуючись суворих редакційних стандартів Бі-бі-сі. Безпека наших співробітників у Росії залишається нашим пріоритетом номер один", - додали в BBC.

4 березня ВВС призупинило роботу своїх співробітників у Росії у зв'язку з ухваленим законом про кримінальну відповідальність до 15 років позбавлення волі за фейки про Збройні сили РФ. Робота служби новин BBC в Росії триває з-за кордону.

Також читайте: Bloomberg тимчасово призупинить роботу своїх журналістів у Росії

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Там настільки зазомбовані стадо, навіть куля в лоба путінізм не вичавить.
  • Ольга Жмудовська
    расійськая служба ввс завжди була брехливою помийкою
  • Andru Volum
    то что Кремль разрешит им работать наводит на определенные мысли.... Не удивлюсь если они там завербованы " всем отделом".
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