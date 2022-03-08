Виступ Зеленського перед Палатою громад парламенту Великої Британії. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський виступив із зверненням до парламенту Великої Британії
Як інформує Цензор.НЕТ цей виступ транслювало Суспільне.
Як інформує Цензор.НЕТ цей виступ транслювало Суспільне.
Пригодився. Для виступів та відосиків.
Розчулив британців. Аж до сліз.
Якраз те що нам треба.
Варшава готова розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазі Рамштайн та безкоштовно надати їх у розпорядження США - МЗС Польщі
Це в тебе висєр.
А я підкреслюю талант президента.