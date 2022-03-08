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Виступ Зеленського перед Палатою громад парламенту Великої Британії. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський виступив із зверненням до парламенту Великої Британії

Як інформує Цензор.НЕТ цей виступ транслювало Суспільне.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Пригодився. Для виступів та відосиків.
    Розчулив британців. Аж до сліз.
    Якраз те що нам треба.
  • MAKAROV ddf66d11
    Варшава готова розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазі Рамштайн та безкоштовно надати їх у розпорядження США - МЗС Польщі
  • Ksenia VB
    Це в тебе висєр.
    А я підкреслюю талант президента.
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