Серед знищених в Україні російських окупантів є "вагнерівці", - розвідка. ФОТО
Про це, зокрема, свідчать жетони знищених окупантів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Деякі з них (жетонів - ред.) виготовлялись для використання під час бойових дій в Сирії та містять написи арабською, англійською та французькою мовами. А також сирійські номери телефонів.
ПВК "Вагнер" російська військова структура, що комплектується найманцями. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Путіна диктатора Асада, в Судані.
Незалежна місія під егідою ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності. Європейський Союз ввів у дію персональні санкції проти учасників та керівників ПВК "Вагнер".