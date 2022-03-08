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Прем'єрка Швеції відкинула заклики розглянути питання про вступ до НАТО

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Прем'єрка Швеції відкинула заклики розглянути питання про вступ до НАТО
Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон у вівторок відкинула заклики опозиції розглянути питання про вступ до НАТО після вторгнення Росії в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Швеція не брала участі у воєнних діях з 1814 року і будувала свою зовнішню політику на неучасті у військових альянсах, але останніми роками вона налагоджувала дедалі тісніші зв’язки з НАТО.

Через вторгнення Росії в Україну у Швеції поновилися заклики приєднатися до НАТО разом з Фінляндією, яка також не є членом Альянсу.

"Якщо Швеція вирішить скерувати заявку на вступ до НАТО в нинішній ситуації, це ще більше дестабілізує цю частину Європи і посилить напруженість", - сказала Андерссон журналістам.

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"Протягом усього цього часу я чітко давала зрозуміти, що найкращим для безпеки Швеції та безпеки цього регіону у Європі є те, що уряд має довгострокову, послідовну та передбачувану політику, і я в цьому вірю", - додала вона.

Росія не хоче, щоб Фінляндія чи Швеція приєдналися до НАТО, і наприкінці минулого місяця Москва попередила про "серйозні військово-політичні наслідки", якщо вони приєднаються.

Опитування, проведене в п'ятницю Demoskop на замовлення газети Aftonbladet, показало, що 51% шведів виступають за членство в НАТО порівняно з 42% у січні.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Токсичный контент


    @SpiritOfSiberia

    ·
    22 ч



    Песков заявил что никому не удастся вбить клин между путиным и шойгу потому что двух лидеров связывает нечто гораздо более глубокое чем обычные половые отношения.
  • volley
    Підозрюю, що дуже скоро в них буде зовсім друга прем*єрка
  • Raised Right
    Ей же хуже.
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