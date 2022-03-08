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Польща зробила крок, щоб передати свої МІГ-29 Україні

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Польща зробила крок, щоб передати свої МІГ-29 Україні
Польська влада готова передати Україні всі свої літаки Міг-29

"Влада Республіки Польща, після консультацій між Президентом та Урядом, готова негайно та безкоштовно розмістити всі свої літаки МІГ-29 на авіабазу Рамштайн і передати їх у розпорядження уряду Сполучені Штати Америки", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ.

У той же час Польща просить США надати їм вживані літаки з відповідними оперативними можливостями. 

Польський уряд також просить інших членів НАТО – власників літаків МІГ-29 – діяти в тому ж ключі.

Раніше Wall Streat Journal повідомляв, що Польща може надати Україні винищувачі МіГ-29 та штурмовики Су-25, згодом взамін отримавши від США F-16.

У свою чергу, у коментарі CNN представник США сказав, що відправка винищувачів в Україну є "самостійним рішенням, яке може ухвалити будь-яка країна", і зазначив, що необхідно опрацювати безліч логістичних питань, зокрема те, як літак перекинуть з Польщі до України.

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Я ж говорил об этом в комментах, а вы мне не верили
  • Garry Grant
    Короче нормально придумали. Кацапы на Польшу не наедут. Причин нет. Потому что формально передавать самолёты Украине будут США. А на США не наедут потому что ссыкотно.
  • Moanna Gratius ed1b335d
    Brawo Polska ! Kocham Was Polacy !!!
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