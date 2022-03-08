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Евакуація людей з Ірпеня. ФОТОрепортаж

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Фотожурналіст Юлія Кочетова опублікувала знімки евакуації людей з Ірпеня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це вона написала у фейсбуці.

Вона відзначила: "Я знімаю евакуацію місцевих з Ірпеня на Київщині. Сьогодні під обстрілами вивезли понад 3000 людей. За останні 5 днів вони жили без електрики, газу, водопостачання та мобільного зв’язку.

12 днів у підвалах. Деякі діти вийшли на свіже повітря лише сьогодні. Вони висипаються з евакуаційного автобуса, навколо все ще лунають обстріли. Дивляться просто в камеру: "Я не можу вам дати коментар, бо мене зараз трясе". Старенька просто застрягла на перехресті. Інша – намагається зігрітися чи сховатися під ковдрою.

Усі ці люди – розгублені, розчавлені, крихкі. Вони зібрали всі свої речі у пластиковий пакет з супермаркету, якого вже не існує, бо його розграбували російські солдати. Ми беремо інтерв'ю у Євгенії, матері 2 дітей, що обіймають її за ногу. Вона говорить мені: "Я все ще чекаю на свого чоловіка, він там залишився. Першими в чергу на вивезення – нерухомі, старі та жінки з дітьми. Чоловіки залишаються. Він мене з дітьми заштовхнув в автобус, сказав - "ти маєш їхати".

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну хіба таке можно пробачити? можно чимось виправдати? можно забути ????
  • Andy S 89bd7d80
    Что ты тут несешь? Какая "киевская область" ? Если ты не в курсе, то северная часть - еще не вся область. А орков уже вывели из строя аж 13 тысяч. Если такими темпами они продолжат, то к моменту взятия всех городов они положат 100 тыс своих и половину всей боеспособной техники. Я уже не говорю об экономике мордора.
  • Viktor Turchanikov
    Он с 1654 не прижился.
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