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Путін підписав ще один антикризовий указ

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Путін підписав ще один антикризовий указ
Президент РФ Володимир Путін підписав ще один антикризовий указ, цього разу про "спеціальні економічні заходи у сфері зовнішньоекономічної діяльності", в якому йдеться про заборону на ввезення або вивезення з Росії продукції або сировини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на російський Интерфакс.

Уточнюється, що уряд країни визначає перелік забороненої продукції або сировини і прописує відповідні їм обмеження. Кабмін РФ у дводенний термін складе список іноземних держав, також необхідний для застосування зазначених заходів.

Документ також встановлює винятки для ввезення та вивезення з Росії продукції або сировини для громадян Російської Федерації, іноземців та осіб без громадянства для особистого користування.

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Цей указ підписано на додаток до заходів, передбачених двома попередніми указами президента Росії про "спеціальні економічні заходи" від 28 лютого та від 1 березня.

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Топ коментарі

  • Семен Шкаралупа
    А мертві солдати -- сировина?
  • Andy Fisher 67a9edc7
    Очереди за маслом и мылом по талонам - вот что ждет россию в недалеком будущем. Мир без россии проживет. А вот россия в собственном гное захлебнется. И нечего тут трындеть о каком-то величии. путин превратил огромную страну в ноль без палочки. Задница с торчащей из нее ядерной боеголовкой - вот что такое сегодняшняя россия.
  • MAKAROV ddf66d11
    экономике ********* уже крышка, хоть на лбу пусть подписывает, уже ее ничего не спасет.
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