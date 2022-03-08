Президент РФ Володимир Путін підписав ще один антикризовий указ, цього разу про "спеціальні економічні заходи у сфері зовнішньоекономічної діяльності", в якому йдеться про заборону на ввезення або вивезення з Росії продукції або сировини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на російський Интерфакс.

Уточнюється, що уряд країни визначає перелік забороненої продукції або сировини і прописує відповідні їм обмеження. Кабмін РФ у дводенний термін складе список іноземних держав, також необхідний для застосування зазначених заходів.

Документ також встановлює винятки для ввезення та вивезення з Росії продукції або сировини для громадян Російської Федерації, іноземців та осіб без громадянства для особистого користування.

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Цей указ підписано на додаток до заходів, передбачених двома попередніми указами президента Росії про "спеціальні економічні заходи" від 28 лютого та від 1 березня.