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Росію офіційно виключили з плей-оф відбору на ЧС-2022 з футболу

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Росію офіційно виключили з плей-оф відбору на ЧС-2022 з футболу
Збірну Росії з футболу офіційно виключено з з плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення сьогодні ухвалила ФІФА.

Зазначається, що це рішення ухвалено через попередні рішення ФІФА та УЄФА, відповідно до якого усі російські команди відсторонені від змагань через вторгнення країни в Україну.

Таким чином Польща, яка мала бути суперником РФ, автоматично виходить у фінал плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022. У фіналі відбору Польща зіграє проти переможця матчу між Швецією та Чехією.

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Топ коментарі

  • Геннадій
    Поляки,то вам Бог допомагає,як ви допомагаєте нам. Дякуємо!!!
  • Перехватчик
    ГооооЛ!!!
  • Ksenia VB
    Дали копняка під зад.
    Скрізь де тільки можна.
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