Unilever залишає РФ

З Росії продовжують іти великі компанії та корпорації. Компанія Unilever (бренди Dove, Axe, Rexona, Чиста лінія, Domestos, Cif та інші) призупинить експорт продукції в РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

"Ми призупинили весь імпорт і експорт нашої продукції в Росію і з Росії, і ми припинимо всі витрати на засоби масової інформації та рекламу. Ми не будемо більше вкладати капітал в країну і не будемо отримувати прибуток від нашої присутності в Росії", - повідомили в Unilever.

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