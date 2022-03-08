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Найближчими днями Росії не варто чекати успіхів у війні на території України, - CNN

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Найближчими днями Росії не варто чекати успіхів у війні на території України, - CNN
У НАТО вважають, що Росія не доб'ється найближчими днями будь-яких успіхів у питанні окупації України.

Про це CNN повідомив представник Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо мінімальні зміни. Вперше ми не очікуємо від них будь-яких успіхів. ... Ніхто не думав, що вони зіткнуться з цими простими проблемами. Через два тижні вони так і не змогли вирішити свої проблеми з логістикою", - йдеться в повідомленні.

Чиновник також сказав, що зміна стратегії в бік націлювання на ключові міські центри і сильним бомбардуванням міст, також не дала "великого ефекту".

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Топ коментарі

  • Дмитрий Гайдарченко
    Бомбежки мирного населения дало эффект, кацапов теперь готовы просто уничтожать без жалости
  • Перехватчик
  • Неопознанный объект
    У рашки вобще не будет успихив в войне с Украиной. Кацапы сдохнут
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