Найближчими днями Росії не варто чекати успіхів у війні на території України, - CNN
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У НАТО вважають, що Росія не доб'ється найближчими днями будь-яких успіхів у питанні окупації України.
Про це CNN повідомив представник Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо мінімальні зміни. Вперше ми не очікуємо від них будь-яких успіхів. ... Ніхто не думав, що вони зіткнуться з цими простими проблемами. Через два тижні вони так і не змогли вирішити свої проблеми з логістикою", - йдеться в повідомленні.
Чиновник також сказав, що зміна стратегії в бік націлювання на ключові міські центри і сильним бомбардуванням міст, також не дала "великого ефекту".