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Дякую США та Байдену за рішучий удар в серце військової машини Путіна, - Зеленський подякував за нові санкції проти Росії

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Дякую США та Байдену за рішучий удар в серце військової машини Путіна, - Зеленський подякував за нові санкції проти Росії
Президент України подякував США та президенту Байдену за нові санкції проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Дякую США і президенту Байдену за особисте лідерство та рішучий удар у серце військової машини Путіна, зокрема за заборону російської нафти, газу й вугілля на американському ринку. Закликаю інші країни наслідувати цей приклад".

Також читайте: США забороняють весь імпорт російської нафти, газу та енергії, - Байден

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Держись, Зеленский. И хотя тебе нужно как следует вломить, тут ты оказался на высоте. Надеюсь, урок выучен.
  • Anatoliy Bytsko
    хоч щось розумне сказав за останній тиждень!
  • Юрій Петрович c92ca1ad
    "действует профессионально и умно" зсу.А зеленський куражиться
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