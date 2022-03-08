Дякую США та Байдену за рішучий удар в серце військової машини Путіна, - Зеленський подякував за нові санкції проти Росії
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Президент України подякував США та президенту Байдену за нові санкції проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Дякую США і президенту Байдену за особисте лідерство та рішучий удар у серце військової машини Путіна, зокрема за заборону російської нафти, газу й вугілля на американському ринку. Закликаю інші країни наслідувати цей приклад".