Мішель запросив лідерів ЄС на неформальну зустріч для обговорення війни в Україні

Президент Європейської ради Шарль Мішель надіслав главам держав та урядів ЄС лист-запрошення до участі у неформальній зустрічі Євроради 10-11 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на оприлюднений на сайті Євроради текст документа.

"Росія знову принесла війну у Європу. Ця неспровокована та нічим не виправдана військова агресія проти України грубо порушує міжнародне право та підриває європейську безпеку. Росія завдала немислимих страждань народу України. Ми віддаємо шану народові України за його мужність у захисті власної країни. Разом із Україною ми твердо стоїмо на боці свободи й демократії. Україна є частиною нашої європейської родини", - сказано в листі.

Мішель зауважив, що у відповідь на російську агресію Європейський Союз продемонстрував єдність і силу та поширив на країну-агресора найпотужніші санкції, які будь-коли були ухвалені. ЄС і його країни-члени надають скоординовану гуманітарну, політичну, фінансову та матеріальну підтримку Україні, приймають численних біженців.

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"Цей конфлікт та його наслідки будуть у центрі нашої неформальної зустрічі у Версалі 10-11 березня, яку люб’язно прийматиме президент Макрон", - додав очільник Євроради.

Він зауважив, що темами для обговорення будуть розвиток оборонних спроможностей Євросоюзу, скорочення енергетичної залежності від російського газу, нафти та вугілля, а також розбудова потужної економічної основи ЄС.