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Столтенберг скликає надзвичайну зустріч міністрів оборони НАТО

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Столтенберг скликає надзвичайну зустріч міністрів оборони НАТО
Міністри оборони НАТО проведуть надзвичайну зустріч у режимі телеконференції 16 березня 2022 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Північноатлантичного Альянсу.

"Зустріч Північноатлантичної Ради на рівні міністрів оборони відбудеться у середу, 16 березня 2022 року. Міністри зустрінуться у форматі захищеної телеконференції. Ця зустріч відбудеться під головуванням Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, під час надзвичайної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 4 березня союзники по НАТО висловили солідарність з Україною у її боротьбі проти неспровокованої та варварської російської агресії, але не змогли дійти згоди щодо запровадження безпольотної зони над Україною.

Водночас сьогодні Польща оголосила про рішення передати cвої МіГ-29 Вашингтону для потреб України.

Україна просить країни НАТО надати їй літаки радянського виробництва для протидії варварським повітряним атакам російської авіації на житлові квартали українських міст та селищ.

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Топ коментарі

  • Aleksey NotBad
    Надеюсь выскажут наконец-то глубочайшую озабоченность, сколько уже можно ждать?!
  • VOLVO XC 70
    НАТО НАДО 8 СУТОК ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ТВ ПРИСТАВКИ И СКАЙП СВЯЗЬ ОНЛАЙН ГЕТЬ УМОМОМ ТРОНУЛИСЬ..... ВОТ ЭТО СРОЧНОСТЬ....ДА НА ВЕЛИКЕ МОЖНО ДОЕХАТЬ ИЗ ОДЕССЫ ДО ЛИССАБОНА..
  • Welle
    Давно не висловлювали занепокоєння
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