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Російські хакери "розчарували" США

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Російські хакери "розчарували" США
Впродовж останніх тижнів Росія здійснила декілька кібератак в Україні, але рівень хакерства виявився менший за довоєнні прогнози.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на CNN.

Про це під час слухань у Палаті представників заявив директор Агентства національної безпеки США генерал Пол Накасоне.

За його словами, відносно низька активність РФ у кіберпросторі пояснюється контзаходами України, "деякими проблемами, з якими зіткнулися росіяни, а також роботою, яку інші змогли запобігти їхнім діям", – сказав Накасоне.

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Генерал Накасоне уточнює - американські чиновники спостерігали та відстежували "дуже уважно" три з чотирьох російських кібератак на Україну.

Також співробітники національної безпеки США з багатьох відомств надали українському уряду допомогу в галузі кібербезпеки, щоб відстежувати загрози та відновлюватися після хакерських інцидентів.

Нагадаємо, напередодні російського вторгнення відбулася низка кібератак на сайти українських банків та державних установ.

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Топ коментарі

  • 2492z
    Свинособак чмарять навіть в онлайн-іграх.
  • Олексій Панкратов
    Так в них весь ІТ сектор під санкціями. Нема на чому хакерить.
  • belge
    Виртуальных пи.дюлей наши соседи тоже отхватили.
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