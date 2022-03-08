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Велике прохання не поширювати інформацію про зброю, яка поставляться в Україну, - Міноборони

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Велике прохання не поширювати інформацію про зброю, яка поставляться в Україну, - Міноборони
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців не поширювати в соціальних мережах інформацію про зброю та техніку, яку планують передавати в Україну чи передали.

Як інформує Цензор.НЕТ про це вона написала у фейсбуці. 

Вона відзначила: "Шановні співвітчизники - величезне прохання до перемоги не ширити інформацію про зброю та техніку, яку планують передавати в Україну або передали.

Не треба радісних постів! Зараз війна - інші реалії.

Це дуже чутлива тема і ви все одно не володієте достовірною інформацією, бо вона з грифом "секретно".

Ви цими постами і репостами шкодите державі. От просто візьміть себе в руки і не пишіть.

На цю тему, коли є потреба, мають право висловлюватись лише офіційні особи та органи влади. Дякую за розуміння".

Також читайте: Резніков про постачання зброї до України: Є суттєвий прогрес. Нехай ворога чекає сюрприз

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Топ коментарі

  • Константин Михайлович
    украина воюет исключительно отжатым оружием у русских
  • Иван Мозговой 608c4f89
    а байрактар продается в любом военторге)
  • Robert Bodnar
    США почали поставки до України терміналів управління іонною зброєю, що стріляє з супутника!!
    Бійтесь кацапи!!!
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