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"Списки ваших синів": з'явилася інформація про полонених російських окупантів

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"Списки ваших синів": з'явилася інформація про полонених російських окупантів
Опублікувано список військовослужбовців-окупантів, які здалися в полон

З'явилася інформація про російських окупантів, які вторглися в Україну і здалися в полон. Матерям військових пропонується список, в якому вони можуть знайти імена і прізвища своїх синів. Його на своїй сторінці в Telegram опублікував радник глави МВС Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розмістив документ, в якому міститься інформація про 32 російських військових, які опинилися в полоні. Геращенко вказав, що всі вони живі і зможуть повернутися додому, але тільки тоді, коли країна-агресор зупинить цю війну.

"До уваги матерів російських військовослужбовців-окупантів здалися в полон. І всіх зацікавлених осіб. Публікую списки ваших синів. У цьому списку їх 32. Їм пощастило. Вони залишилися в живих і повернуться до вас додому, коли ви зупините цю безглузду і жорстоку війну", - написав радник глави МВС.

Геращенко просить максимально поширити цей список по росії, бо там інформація про війну приховується і спотворюється.

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Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Судя по телефонным разговорам - мамашам не особо интересно, что с их отпрысками происходит в Украине...
  • Володимир Бондаренко b25f7ff0
    Ніякого будівництва руками кацапів! Все доведеться перероблювати. З полонених треба сфармувати похоронні команди - хай свою дохлятину позбирають, щоб не смерділо.
  • Mykhailo Stepanov
    і хай завали порозгрібають, асфальт покладуть...а тоді вже...
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