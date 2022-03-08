L'Oreal тимчасово закриває магазини в РФ
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Косметичний гігант Найбільший виробник косметики L'Oreal тимчасово закриває свої магазини та онлайн-магазини РФ через вторгнення Росії в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Reuters.
Крім того, компанія призупинить інвестиції у виробництво та рекламу в Росії.
Компанія перерахує 5 млн євро міжнародним і регіональним благодійним організаціям та агентствам ООН, які надають гуманітарну допомогу.
Косметичний гігант L’Oreal виробляє косметику та парфумерію під брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy.
L'Oréal Group - найбільший у світі виробник косметики, належить швейцарській компаніï Nestle.