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L'Oreal тимчасово закриває магазини в РФ

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L'Oreal тимчасово закриває магазини в РФ
Косметичний гігант Найбільший виробник косметики L'Oreal тимчасово закриває свої магазини та онлайн-магазини РФ через вторгнення Росії в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Reuters.

Крім того, компанія призупинить інвестиції у виробництво та рекламу в Росії.

Компанія перерахує 5 млн євро міжнародним і регіональним благодійним організаціям та агентствам ООН, які надають гуманітарну допомогу.

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Косметичний гігант L’Oreal виробляє косметику та парфумерію під брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy.

L'Oréal Group - найбільший у світі виробник косметики, належить швейцарській компаніï Nestle.

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Топ коментарі

  • BreakerR0ry 9f7fbb8e
    свиням настав час поновити виробництво червоної маскви та одеколону шипр)))
  • nav svargi
    nu - teper tolko svekloi scheki mazatj svinomatki budut
  • Rino Onix
    У російських магазинах дефіцит продуктів - люди згрібають крупи, чаї, товари особистої гігієни.
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