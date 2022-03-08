Розвідка США вважає заяву Путіна про ядерну зброю "дивною"

На думку американських розвідників, заяву зроблено для "залякування".

У розвідці США прокоментували заяву Путіна про ядерну програму. Там вважають її "дуже дивною і незвичайною", і переконані, що вона задумана, як "залякування". Про це написало видання CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Заяву президента Росії Володимира Путіна про підвищення рівня готовності своїх ядерних сил визнали "дуже незвичайною", стверджує директор Національної розвідки США Авріл Хейнс. Вона заявила, що це краще розцінювати як попередження, а не як загрозу.

"Ми, очевидно, дуже серйозно ставимося до того, що він сигналізує таким чином. Але ми думаємо, що він ефективно сигналізує, що намагається утримати НАТО від втручання в конфлікт в Україні. Це була його головна мета", - сказала Хейнс в комітеті Палати представників з розвідки.

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