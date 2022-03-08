Війна в Україні має глобальні наслідки, - генсек ООН Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що війна в Україні має глобальні наслідки.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна в Україні має не лише драматичний вплив на життя мирного населення, а й глобальні наслідки. Країни, що розвиваються, і без того опинилися в скрутному становищі й просто не можуть дозволити собі різке зростання цін на продукти харчування, паливо та інші товари першої необхідності", - йдеться в повідомленні.

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