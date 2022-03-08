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Путін вже програв, потрібно почекати і він сам піде на переговори, - Геращенко

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Путін вже програв, потрібно почекати і він сам піде на переговори, - Геращенко
Армія РФ уподібнилася нацистам, тому обстрілює маршрути евакуаційних колон і мирних жителів. Однак зовсім скоро переговори будуть іншими, адже їх ініціюватиме Путін.

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Путін - це фашист і нацист, він добре знає, що у нас люди в оточенні в підвалах. Крім Маріуполя, складна ситуація в передмістях Києва. Люди там вмирають страшною смертю без води, їжі та ліків. У Харкові ситуація більш-менш спокійна, місто не оточене. У Києві багато хто вже поїхав", - пояснив він.

За словами Геращенка, Путін вже програв.

"Росія втратила суб'єктність. Нам потрібно почекати ще якийсь час, і Путін сам піде на переговори. Ми воюємо не тільки за весь світ, але і за Росію, яка стільки років в руках Путіна", - додав радник глави МВС.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Блін...

    Заберіть клавіатуру в цього ментовського лизуна. Бо він вже всіх переміг и навіть не схуднув при цьому.
  • уаыау
    перец чили3 часа назад

    Казахстан. Автомобиль с символом "Z"
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ой боюсь вы недооцениваете додыхающую крысу, загнанную в угол...
    не просто так захватили АЭСки и ядерный шантах от сидящего в бункере ***** - это серьезно...
    Боже...так хочется что в том бункере сломалась вентиляция...и оно задохнулось от собственного смрада... обоссаное, одинокое, проклинаемое миллионами чмо... исчадие ада...
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