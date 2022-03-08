Україна друга в медальному заліку: паралімпійці вибороли 9 нагород за день
Як повідомляє комітет молоді та спорту ВРУ, інформує Цензор.НЕТ: "За один змагальний день Україна виграла 2 золота, 4 срібла та 3 бронзи. Усього тепер в українців 17 медалей - 6 золотих, 7 срібних та 4 бронзові".
Повідомляється, що найбільшого успіху наші паралімпійці досягли в чоловічих змаганнях атлетів з порушеннями зору:
- Віталій Лук'яненко
- Анатолій Ковалевський
- Дмитро Суярк.
Четверте та п'яте місце теж за українцями - Ярослав Решетинський та Олександр Казік.
Повний комплект медалей Україна здобала в жіночих змаганнях параатлеток з ураженнями опорно-рухового апарату (клас стоячи):
- Ірина Буй
- Олександра Кононова
- Людмила Ляшенко.
П'ятою фінішувала Юлія Батенкова-Бауман.
Ще три нагороди українці вибороли в різних класах: Оксана Шишкова стала віцечемпіонкою на середній дистанції, зі сріблом також Григорій Вовчинський, а "бронза" в класі сидячи дісталася Тарасу Радю.