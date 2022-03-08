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Данці б'ються за Україну всередині Євросоюзу, як вікінги, - Кулеба

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Данці б'ються за Україну всередині Євросоюзу, як вікінги, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом і заявив, що данці б'ються, як вікінги, за Україну всередині ЄС і на двосторонній основі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Україна і Данія розділяють історичну спадщину вікінгів. Сьогодні українці б'ються, як вікінги, проти російських загарбників на полі бою, а данці б'ються, як вікінги, за Україну всередині ЄС і на двосторонній основі", - написав він.

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Топ коментарі

  • Планета Земля-Рай
    Tusen Takk!
  • Семен Шкаралупа
    Данці добрі люди, дякую їм: Вулицю у Копенгагені, де розташоване російське посольство, назвали Українська
  • сатаниэль лорд
    Пока россию не опустят на колени-не видать нам ЕС как своих ушей-всякие ******* и ещё пару "союзников" будут палки вставлять
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