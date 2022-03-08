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Миколаїв готується до нападу: замовили 50 автобусів для полонених окупантів, - Кім

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Миколаїв готується до нападу: замовили 50 автобусів для полонених окупантів, - Кім
У Миколаєві готуються до штурму росіян і уже замовили 50 автобусів для полонених окупантів.

У своєму телеграмканалі, інформує Цензор.НЕТ, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомляє: "Ми закінчили всі приготування. Одна з підготовчих робіт - замоволи 50 автобусів для перевезення полонених".

За словами Кіма, ніч у Миколаєві буде спокійною, бо окупанти намагаються виспатися.

За його словами, 9 березня запланована якась "подія" для окупантів, які за будь-яку ціну хочуть взяти Миколаїв.

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Топ коментарі

  • Все Обманываете
    Краще смітникові пакети
  • Александр Юр
    Супер!
  • wittmann1980
    Мэр Николаева в последние дни жжет, молодец, респект, так и надо поднимать боевой дух.
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