Очікуємо нових жорстких санкційних рішень проти РФ від ЄС, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує нових жорстких санкційних рішень від Євросоюзу.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Буде і новий "План Маршалла" для України. Захід сформує цей пакет підтримки. Сьогодні про це сказав британський прем'єр. Вже очікуємо і жорстких рішень від ЄС. Санкційних. Проти Росії за цю війну, не просто так. Не проти звичайних людей. За цю агресію, про яку її автори ще пошкодують. Це буде, обов'язково", - наголосив президент.
За словами Зеленського, важливо, щоб у керівництві Росії усвідомили: США, Великобританію, ЄС, Канаду, Австралію, Японію та інші вільні країни світ буде тільки наслідувати.
"А отже, його не обманути. Санкції не обійти", - додав президент.