Очікуємо нових жорстких санкційних рішень проти РФ від ЄС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує нових жорстких санкційних рішень від Євросоюзу.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Буде і новий "План Маршалла" для України. Захід сформує цей пакет підтримки. Сьогодні про це сказав британський прем'єр. Вже очікуємо і жорстких рішень від ЄС. Санкційних. Проти Росії за цю війну, не просто так. Не проти звичайних людей. За цю агресію, про яку її автори ще пошкодують. Це буде, обов'язково", - наголосив президент.

За словами Зеленського, важливо, щоб у керівництві Росії усвідомили: США, Великобританію, ЄС, Канаду, Австралію, Японію та інші вільні країни світ буде тільки наслідувати.

"А отже, його не обманути. Санкції не обійти", - додав президент.

Також дивіться: Світ не говорить про майбутнє Росії, він говорить про Україну, - Зеленський. ВIДЕО